A Milano “Star Wars: A New Hope in concerto”

Venerdì 5 aprile andrà in scena al teatro degli Arcimboldi di Milano il film cult di George Lucas con la colonna sonora eseguita dal vivo.

Arriva per la prima volta in Italia un film che ha emozionato generazioni di appassionati: la saga che porta la firma di George Lucas si veste di una sonorità nuova e sbarca al teatro degli Arcimboldi di Milano. Trepidante attesa per venerdì 5 aprile, quando “Star Wars: A New Hope in concerto” andrà in onda sul grande schermo. Il film completo in lingua italiana sarà come sempre accompagnato dalla celebra colonna sonora originale, ad opera del compositore premio Oscar John Williams. Questa volta però, le leggendarie musiche di Guerre Stellari saranno eseguite dal vivo, da un’orchestra sinfonica diretta dal Maestro Dirk Brossé. I musicisti della 21st Century Orchestra daranno vita alle musiche del film, travolgendo gli spettatori con suoni potenti e suggestivi, che daranno alla pellicola di Lucas un nuovo sapore.

A circa quarant’anni dalla prima uscita del film nelle sale, i fan potranno riviverlo in questa nuova veste acquistando un biglietto a partire da 34 euro. Il film sarà in programmazione dal 5 al 7 aprile, ma nella serata inaugurale tutti i fan sono invitati a partecipare indossando un costume del proprio personaggio preferito. I due fanclub della saga ufficialmente riconosciuti da Lucas Films Ltd, “501st Italica Garrison” e “Rebel Legion Italian Base”, hanno annunciato che saranno presenti, e sfoggeranno costumi fedelissimi dei celeberrimi protagonisti della saga. Si potrà assistere alla proiezione seduti vicino a Darth Vader o Kylo Ren, farsi un selfie con la Principessa Leila o qualche Stormtrooper, e assistere al concerto con i piloti di X-Wing, i Jawa o i cavalieri Jedi.