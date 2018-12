A Matera installata nuova cartellonistica d’emergenza

Sono stati installati a Matera tre nuovi tipi di cartelli per orientare i cittadini in caso di emergenza, in base al piano di protezione civile comunale.

Il Comune di Matera ha comunicato in una nota l’installazione di tre nuove tipologie di cartellonistica d’emergenza, previste dal Piano di protezione civile comunale. Le nuove insegne sono di colore giallo, rosso e verde, e sono state pensate per orientare i cittadini in caso di emergenza. I cartelli di colore giallo segnalano i punti di sistemazione dei soccorritori. Sono stati installati di fronte alla sede dell’Istituto Industriale “G.B. Pentasuglia”, e ne arriveranno presto altri nella zona industriale di La Martella. Le insegne di colore rosso, invece, evidenziano le zone di ricovero adibite all’alloggio dei campi di accoglienza. Questi cartelli sono posizionati al campo scuola di atletica leggera e alla palestra annessa alla pista, oltre che al campo sportivo del Borgo La Martella e al Palasassi.

I segnali verdi, infine, indicano le aree di sosta e di attesa dei cittadini. Ce ne sono in totale 18, sparsi in tutto il territorio comunale. In particolare, sono stati installati al Parco Macamarda, Parco del Castello, Villa comunale, Largo De Gasperi, Piazza degli Olmi, Parco dei quattro Evangelisti, stazione ferroviaria Fal Villa Longo, nei pressi della casa di riposo “Brancaccio”, piazza Vivaldi, via Fosse Ardeatine, parrocchia di Sant’Agnese, piazza delle Costellazioni, ospedale “Madonna delle Grazie”, Borgo La Martella, Borgo Venusio, Centro commerciale Venusio, Borgo Picciano, zona industriale La Martella e Jesce. Sono stati i tecnici comunali dell’Ufficio protezione civile a progettare e realizzare la grafica della cartellonistica.