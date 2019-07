A Genova percepita temperatura 39 gradi

“Siamo in situazione di allerta e a Genova abbiamo una temperatura percepita attorno ai 39 gradi.

C’è un’attenzione particolare e sono fondamentali i consigli che si fanno in questo caso alla popolazione”. Lo afferma Ernesto Palummeri, coordinatore del centro di riferimento per le ondate di calore della Regione Liguria, che lancia l’allarme sopratutto per la popolazione anziana avvertendo di non prendere con leggerezza queste giornate in cui le temperature saranno molto elevate. “Se una persona anziana e fragile gira nel primo pomeriggio per la città si espone a un rischio e quindi bisogna ricordare sempre le misure da adottare per evitare rischi – spiega -. Purtroppo le ondate di calore, sempre più frequenti, si accompagnano a un aumento della mortalità”. Ripetute le osservazioni che il centro invia agli ospedali e che riguardano il controllo di temperatura e umidità e interventi di climatizzazione. “Queste misure dovranno diventare preso obbligatorie in tutte le strutture sociosanitarie”.