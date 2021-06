Principio di incendio questa mattina in un appartamento di via Carlo Rota a causa di un cortocircuito partito dalla batteria di un monopattino. Una bambina di cinque anni è stata portata in codice verde, per precauzione, all’ospedale Gaslini.

I genitori non hanno riportato conseguenze. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e il personale del 118. Il monopattino elettrico era in carica quando, per un cortocircuito, ha preso fuoco riempiendo la stanza di fumo.