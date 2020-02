A fuoco 3 ettari, interviene il WWF

Vanno in fumo all’circa 3 ettari di bosco in contrada Marezi di Massignano , in provincia di Ascoli Piceno.

Per domare le fiamme, che si sono propagate verso le 12.30 di ieri in una zona piuttosto impervia, sono state necessarie oltre 14 ore di intervento dei vigili del fuoco da Ascoli Piceno e San Benedetto del Tronto che si sono concluse solo verso le 2.45 di questa notte. I pompieri sono intervenuti con nove mezzi e 18 operatori per spegnere il rogo, agevolato anche dal forte vento e dalla carenza di precipitazioni negli ultimi mesi.