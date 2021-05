94enne annuncia suicidio, ma voleva solo compagnia

Una donna di 94 anni, abitante a Taggia (Imperia), ha chiamato il servizio di emergenza, stamani, minacciando il suicidio, ma quando i soccorsi sono entrati in casa, il personale sanitario con i carabinieri, l’hanno trovata seduta su una sedie e ha confessato, che aveva soltanto bisogno di un po’ di compagnia. E’ accaduto a Taggia.

L’anziana, che abita in via Lido, è stata così tranquillizzata e portata in ospedale. Ai militari ha detto di sentirsi sola, perché i suoi familiari sono lontani e, forse colta da un momento di sconforto, nella speranza che qualcuno andasse a trovarla, ha annunciato di voler togliersi la vita. All’arrivo della pattuglia, non ha esitato ad aprire la porta ed ha accolto i soccorritori, ringraziandoli.