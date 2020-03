809 positivi, 73 vittime, 502 in ospedale

Salgono a 73 le vittime con coronavirus in Liguria, 13 più di ieri. Lo comunica Regione Liguria nel bilancio quotidiano sull’emergenza sanitaria. Sono diventate intanto 809 le persone positive, 79 in più di ieri.

Mentre le persone clinicamente guarite sono salite a 67, 13 in più di ieri. Tra i positivi, 502 sono ospedalizzati, 101 più di ieri. Cento sono in terapia intensiva, 15 in più di ieri. In sorveglianza attiva ci sono 1812 persone.