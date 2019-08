Nascondeva otto chili di marijuana in un frigorifero in disuso. Lo ha scoperto la polizia a Cerignola che ha arrestato Luciano Diciomma, 36 anni, per detenzione di sostanze stupefacenti. L’uomo è stato processato per direttissima e ha patteggiato ad una pena di due anni.

Analisi sulla droga sequestrata ha permesso di stabilire che si potevano ricavare complessivamente circa 36mila dosi. (ANSA).