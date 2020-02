8 arresti a seguito dell’operazione Dia a Palermo.

Arrestati 8 presunti latitanti della famiglia Arenella.

Gli individui arrestati sono stati accusati, a vario titolo, di associazione mafiosa nonchè di altri reati. Nel corso dell’operazione sono stati ammanettati anche i tre fratelli Gaetano, Pietro e Francesco Paolo Scotto. Gaetano e Pietro Scotto , in particolare, erano già stati in passato indagati per la strage di Via D’Amelio. I dettagli dell’operazione, denominata “white shark” , sono stati resi noti nel corso di una coferenza stampa a Palermo.