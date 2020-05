7 multati ad Agnone dopo festa in garage

Secondo quanto ricostruito dai militari, il party era stato programmato da tempo

La violazione costerà 400 euro a testa per ogni partecipante. Sette giovani chiusi in un garage per festeggiare il Primo Maggio con alcol e cibi della tradizione sono stati scoperti e multati dai carabinieri di Agnone (Isernia). Il blitz, in un piccolo centro dell’Altomolise, rientra nei controlli disposti per il Ponte festivo dal Comando Provinciale dei carabinieri per verificare il rispetto delle restrizioni previste dal Dpcm.