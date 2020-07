ESECUZIONE IMMOBILIARE N. 628/2017

TRIBUNALE DI GENOVA

ESTRATTO V AVVISO DI VENDITA SINCRONA MISTA

Il delegato Dott.ssa Elisabetta Vassallo (tel. 010/566298) avvisa che il giorno 17 novembre 2020, ore 10.30, presso il Palazzo di Giustizia di Genova, aula n. 46 del terzo piano, avrà luogo la vendita senza incanto del seguente bene:

Lotto unico: Piena proprietà dell’immobile ad uso abitativo, sito nel Comune di Genova (GE), Piazza G. Garassini, civico n. 4, interno n. 23, posto al quinto e ultimo piano, di vani catastali 6,5 composto da: ingresso, soggiorno, tre camere, cucina, bagno e ripostiglio. L’unità immobiliare sviluppa una superficie lorda commerciale complessiva pari a circa mq 92,00. Rendita catastale € 721,75.

Prezzo Base: € 21.100,82= (ventunomilacento/82)

Rilancio minimo: € 1.000,00= (mille)

Le offerte in busta chiusa e in bollo (€ 16), dovranno pervenire presso lo studio del Delegato in Genova, Via XX Settembre 28/9, entro le ore 12.00 del giorno 16 novembre 2020 e contenere assegno circolare N.T. di importo pari al 10% (cauzione) del prezzo offerto intestato a “Procedura Esecutiva n. 628/2017 – Tribunale di Genova” ovvero secondo le modalità telematiche descritte nell’avviso di vendita pubblicato a norma di legge sul portale delle vendite pubbliche.

Per informazioni contattare il professionista delegato al n. 010/566298.

Si segnala che per la vendita del presente immobile il Tribunale non si avvale di

mediatori e che nessun compenso per mediazione sarà corrisposto.