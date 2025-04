È in corso uno sciopero con presidio dei corrieri Bartolini in via Perrone a Genova. La protesta è stata indetta dai sindacati Filt Cgil Liguria, Fit Cisl Liguria e Uiltrasporti Liguria.

I sindacati spiegano che al centro della mobilitazione ci sono diverse richieste: carichi di lavoro più sostenibili, rispetto dell’orario di lavoro, la fine delle pressioni quotidiane sui lavoratori, l’assunzione di nuovo personale per sostituire chi è andato via (considerato fondamentale per svolgere il lavoro in modo dignitoso) e migliori condizioni di sicurezza.

Filt Cgil Liguria, Fit Cisl Liguria e Uiltrasporti Liguria sottolineano che la mobilitazione odierna dimostra la determinazione dei lavoratori nel rivendicare i propri diritti e la propria dignità, evidenziando l’urgenza di ottenere risposte concrete e rapide alle loro legittime richieste.