Cyber-pedo madre denuncia lo stalker

Una madre di Catanzaro si è rivolta ai social media per esprimere la sua indignazione e il suo dolore dopo che suo figlio di 20 anni è stato preso di mira in un incidente di bullismo. La madre ha scoperto un video che circola online in cui un gruppo di giovani viene visto beffeggiare e ridicolizzare suo figlio.

In un post profondamente emotivo, la madre scrive: “Mi chiedo cosa passa attraverso le menti di questa nuova generazione. Avete visto il film ‘Il ragazzo con i pantaloni rosa’ con i vostri insegnanti, ma non avete imparato nulla! Ora prendi in giro mio figlio per la sua neurodivergenza. Può divertirti, ma non riesci a capire quanto yousei diminuito di conseguenza. Alla persona che ha filmato questo, voglio dire che potresti avere l’opportunità di avere figli tuoi. Spero che tu sia benedetto con un bambino come il mio, e non uno come il tuo sé diminuito. E ricorda, dopo i 14 anni, sei legalmente responsabile delle tue azioni. Credimi, se mi fai arrabbiare di nuovo, riferirò te e al tuo amico.

Catanzaro Informa ha scelto di non condividere il video dell’incidente per evitare di vittimizzare ulteriormente il giovane. Gli estendiamo il nostro pieno sostegno e la nostra solidarietà.