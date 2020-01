TRIBUNALE DI GENOVA

UFFICIO ESECUZIONI IMMOBILIARI

ESECUZIONE IMMOBILIARE N. 523/2014

AVVISO DI VENDITA IMMOBILIARE

La sottoscritta Alessandra PINORI, avvocato delegato per le operazioni di vendita relative all’esecuzione immobiliare n. 523/2014 RGE, avvisa che il giorno 11/03/2020 ore 14.30, presso il Tribunale di Genova, III piano, aula 44 procederà alla vendita senza incanto del seguente immobile:

LOTTO UNICO: 100% della proprietà del seguente immobile: sito in provincia di GENOVA, nel Comune di LAVAGNA, Via Aurelia, n. 1740 composto da un totale di 5 piani di cui un piano seminterrato, un piano rialzato, tre piani fuori terra e un piano di copertura.

Piano seminterrato: l’accesso principale avviene da terrazza esterna affacciata su spazi verdi di proprietà, all’interno si trovano: area bar con spazi di servizio, zona accoglienza, con retrostante area adibita a deposito bagagli, spazio adibito a magazzino, ampia zona per servizi igienici con bagno disabili fornito di antibagno, servizi igienici divisi per sesso per un totale di due antibagni e tre wc e area servizi tecnologici con vano quadri elettrici, locale centrale termica, due vani adibita a cabina elettrica. L’altezza interna è di 2,85 m.

Piano rialzato: si trova una ampia zona sala da pranzo disposta sul lato mare dell’edifico per una lunghezza di circa 29 metri e un’altra ampia sala tv con accesso sul lato di ponente, sul lato nord si trovano: l’ufficio con servizio igienico, zona spogliatoi personale con servizi igienici e una camera, sul lato levante è presente la cucina con spazi di deposito, al centro del piano si trova il vano scale, l’ascensore e un lungo corridoio di distribuzione. L’altezza interna è di 3,10 m.

Piani primo, secondo, terzo: i piani hanno suddivisioni identiche e sono composti da corridoio di distribuzione al centro dell’edificio, 19 camere, 15 bagni e due locali deposito biancheria. L’altezza interna è di 3,00 m.

Piano copertura: in copertura è presente un volume composto da due vani e un locale igienico, la copertura esterna non è da considerarsi calpestabile.

La totalità dei posti letto della struttura sono 81.

Tutti i vani abitabili sono dotati di finestratura.

Aree esterne: gli spazi esterni adibiti a giardino sono dotati di grandi alberature, lo stato di manutenzione è pessimo. Su tale porzione insiste un fabbricato (mapp 1218 sub 2) realizzato in prefabbricato adibito a bar e spogliatoi dei campi da tennis. Tale fabbricato risulta essere di proprietà diversa dalla società esecutata:

L’immobile risulta censito al Fabbricati del Comune di Lavagna in capo al debitore esecutato al 100% con i seguenti dati: Foglio 11, mappale 1218 sub. 1 – Via Aurelia 1740 piano S1 – T – 1-2- 3 – categoria D/2 – R.C. €. 44.787,14.

PREZZO DI BASE: € 474.609,37.

In presenza di più offerte, ai sensi dell’art. 573 c.p.c., verrà effettuata una gara tra gli offerenti sulla base dell’offerta più alta, con rilancio minimo fissato in € 50.000,00 cinquantamila/00.

spese 15% dell’offerta, cauzione 10% dell’offerta; entrambe con assegni circolari non trasferibili intestati “Procedura esecutiva n. 523/2014“. Le offerte in bollo, in busta chiusa, dovranno essere presentate, previo appuntamento telefonico al n. 010.3291626, presso lo studio del delegato Avvocato Alessandra Pinori sito in Genova, Via S.Ilario 54, int. 1 Genova, entro le ore 12.00 di 10/03/2020. Non saranno considerate valide offerte inferiori di oltre un quarto rispetto al prezzo base. In caso di offerta inferiore rispetto al prezzo base, ma in misura non superiore ad un quarto, il delegato potrà far luogo alla vendita qualora ritenga che non vi sia seria possibilità di conseguire un prezzo superiore con una nuova vendita. Per regolarità edilizia, stato dell’immobile, condizioni di vendita consultare Avviso di vendita, Relazione di stima e documentazione sul sito internet www.astegiudiziarie.it www.genova.ogginotizie.it www.tribunaliitaliani.it www.cambiocasa.it

Maggiori informazioni presso del delegato Avvocato Alessandra Pinori sito in Genova, Via S.Ilario 54, int. 1 Genova, telefono al n. 010.3291626.

SI SEGNALA CHE PER LA VENDITA DEL PRESENTE IMMOBILE IL TRIBUNALE NON SI AVVALE DI MEDIATORI E CHE NESSUN COMPENSO PER MEDIAZIONE DEVE ESSERE DATO AD AGENZIE IMMOBILIARI.