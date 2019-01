40 di Iroso, l’ultimo mulo alpino

L’ultimo mulo degli alpini ha compiuto 40 anni ed è stato festeggiato con tutti gli onori.

Iroso, l’ultimo mulo in vita che ha prestato servizio negli alpini ha compiuto 40 anni. Si tratta infatti un mulo classe 1979, matricola 212. Il mulo ha fatto parte Esercito Italiano nel corpo degli Alpini e nell’ormai disciolta Brigata Cadore.

Essendo l’ultimo, oggi è stato festeggiato con tutti i crismi ad Anzano, frazione di Cappella Maggiore in provincia di Treviso. I festeggiamenti sono cominciato con brindisi con calici colmi di vin brulé.

Subito dopo è stata celebrata la messa nel campo, in stile penna nera. Alla fine della cerimonia, Iroso è stato benedetto. Poi tutti i presenti alla festa, compreso il presidente della Regione Veneto Luca Zaia hanno consumato il rancio, composto da grandi paioli di pastasciutta, cantando i cori di rito.

Una domenica di festa dunque, in cui si sono rievocate delle tradizioni di tanto tempo fa, facendo riemergere l’orgoglio alpino per un quadrupede che ha onorevolmente servito la patria per ben 40 anni.