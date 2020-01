L’ufologa Bittarello : non solo satelliti Starlink la vigilia di Natale ma anche UFO

La nota ufologa Bittarello dichiara quanto segue: sono stata contattata la vigilia di Natale da 2 testimoni con una alta affidabilità e note credenziali ovvero la Direttrice di OGGI NOTIZIE Claudia Bortolotti , nota e stimata giornalista nel panorama italiano e suo marito Roberto pilota privato di aerei spesso in cielo con il suo Piper quindi avezzo a distinguere ogni cosa che vola insieme a lui.

L’avvistamento avviene il 24 dicembre alle ore 18:30 nel cuore delle Langhe astigiane ,territorio collinare spesso sede di avvistamenti UFO, la scia di oggetti non identificati è passata nel mezzo di due piccole colline che con una terza a levante chiude un anfiteatro naturale costituito da tre colline che formano un triangolo isoscele dove già sono stati segnalati numerosi avvistamenti e che la Bittarello monitora da tempo.

La Bittarello afferma “che gli UFO si nascondono e sono mossi da intelligenze quindi secondo i suoi studi si muoverebbero spesso proprio in concomitanza di eventi che spiegherebbero facilmente le loro attivita’ in modo razionale, cosi’ da smentire eventuali testimoni. E’ stata anche creata la classificazione M, ovvero Mimetismo. Gli ufo si attivano proprio quando c’e’ ad esempio il rientro di un qualsiasi tipo di vettore dallo spazio, di passaggio di satellitti, durante le manifestazioni aeree e ancora durante i voli di linee e ecc. cosi’ che i testimoni non vengano creduti.” La dottoressa Bittarello ha raccolto una lunga casistica in tal senso, che si va solo ad aggiungere all’ultimo avvistamento che ha analizzato dei coniugi Bortolotti, e che nel 2020 pubblicherà in un libro con una importante casa editrice francese.

La Bittarello sostiene ancora : “Con il trucco del Mimetismo (M) gli alieni si rendono meno individuabili anche da chi gli da’ la “caccia” Un alieno intelligente, che si nasconde nelle sue attivita’, si muove proprio mentre passano i satelliti Starlink, in modo che se anche numerosi testimoni lo vedono tutto verrebbe spiegato dai più con il normale passaggio dei satelliti.”

Analizzando il caso della vigilia di natale si evincono importanti elementi a favore dell’ ipotesi UFO,

da quanto affermano difatti i due accreditati testimoni erano circa 30 unità di BOL (Bol of Light) luminosità costante biancastra, magnitudine molto elevata, ovvero la forma era proprio di sfere di luce latitudine, distanza , velocità , dimensione identica, l’altezza era stimabile sui 30.000 piedi. Nelle vicinanze i testimoni hanno notato un aereo con lampeggiante verde direzione nord – Torino quasi parallelo ma molto più lento.

La velocità di queste presunte unità UFO era circa mec 2 ,per intenderci molto più veloci di un aereo di linea. Inoltre la conformazione dei satelliti di telecomunicazione che a seconda del tipo sono rettangolari e possono avere 3 antenne piatte (ad esempio gli iridium ) o 4 ( ad esempio gli starlink con una proforma 4 ) queste antenne possono riflettere la luce solare e quando lo fanno creano un fascio di luce ampio circa 10 km che corre sulla superficie terrestre , e dal punto di vista di un osservatore da terra vengono percepiti come un piccolo evento luminoso della durata di 1-2 secondi.