Ci sono anche 3 nuovi guariti che si vanno a sommare ai 3 guariti recenti

In poco più di 12 ore è salito di29 unità il numero dei positivi al Coronavirus in Molise. Ieri sera erano 175, questa mattina 204. I dati complessivi sono stati diffusi dall’Azienda sanitaria regionale (Asrem). In terapia intensiva all’ospedale ‘Cardarelli’ di Campobasso, Hub regionale per il Covid-19, sono ricoverate 6 persone, 22 in infettivi.