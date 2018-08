2,8 milioni stanziati dal Ministero dell’istruzione per gli studenti sfollati

Il ministero dell’Istruzione ha stanziato 2,8 milioni per garantire la continuità didattica ai 100 studenti delle scuole e dell’università che hanno dovuto lasciare la propria casa a seguito del crollo di ponte Morandi.

Previsti servizi di trasporto dedicati, un numero ad hoc per le informazioni alle famiglie e uno stop alle tasse universitarie per gli studenti sfollati. Lo annunciano l’assessore regionale all’Istruzione Ilaria Cavo, la direttrice per il Diritto allo studio del Miur Giovanna Boda, l’assessore comunale alle Politiche educative Francesca Fassio e il prorettore dell’ateneo Enrico Giunchiglia al termine del tavolo sull’emergenza per il diritto allo studio.

“L’obiettivo è fare in modo che tutti gli studenti possano proseguire il percorso scolastico con i loro compagni e i loro insegnanti. Devono poter mantenere i loro riferimenti didattici e affettivi”, dice Cavo. Sono state attivate una linea telefonica e una email per avere informazioni: 0108331317 e genova@ripartiamodallascuola.it.