279.663 giovani per il rinnovo della Pubblica Amministrazione

Ai concorsi per il rinnovo della Pubblica Amministrazione in Campania si sono presentati 279.663 giovani.

Sono 279.663 i giovani che si sono presentati al concorse della Regione Campania per il rinnovamento della Pubblica Amministrazione nei Comuni.

Il bando scade oggi e sono arrivate 1.131.418 per 2.175 posti attualmente disponibili. Sono interessati 160 Comuni, tra cui quello di Napoli.

Sonia Palmieri, assessore al lavoro e Risorse Umane della Regione, ha spiegato che: “Questi numeri indicano il successo dell’iniziativa lanciata con lungimiranza dal presidente De Luca e la voglia di tanti giovani di rimanere nella propria terra e soprattutto di impegnarsi perché la Campania fornisca a cittadini e operatori economici servizi più efficienti, un pubblica amministrazione 4.0”.

Le prove di preselezione inizieranno il 2 settembre. Il concorso prevede un anno di lavoro e formazione presso gli uffici dei Comuni pagati dalla Regione. In seguito, avverrà l’assunzione da parte del singolo Comune.

Si tratta di un’ottima opportunità per chi vuole iniziare a lavorare nel settore pubblico e non sa come accedere. Tuttavia, considerando l’elevato numero di richieste, rispetto al numero dei posti, molti dovranno aspettare il prossimo concorso.

Inoltre, dopo l’estate, De Luca ha spiegato che la Regione aprirà un bando per nuovi posti di lavoro. “Dopo l’estate, la Regione bandirà un concorso per 600 posti a tempo indeterminato, che dovranno coprire il fabbisogno dei Centri per l’Impiego della Campania”.

Il presidente della Regione Campania, ci ha tenuto a sottolineare che: “Dobbiamo evitare porcherie clientelari che alimentano il precariato.”