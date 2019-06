245° ANNIVERSARIO DELLA FONDAZIONE DEL CORPO DELLA GUARDIA DI FINANZA

Questa mattina, nel salone di rappresentanza di Palazzo “M”, sede del

Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Latina, è stato celebrato il

245° Anniversario della Fondazione del Corpo.

Nel corso della cerimonia, svolta in un contesto interno carico di significati, cui

hanno partecipato i Comandanti dei Reparti territoriali pontini unitamente al

loro personale, è stata data lettura del messaggio del Presidente della

Repubblica e dell’Ordine del Giorno del Comandante Generale della Guardia

di Finanza.

Nel salutare le rappresentanze dei finanzieri in servizio ed in congedo

intervenute, il Comandante Provinciale, Col. t.ST Michele Bosco, ha rivolto il

proprio ringraziamento alle Fiamme Gialle pontine per le attività svolte nonché

per l’imprescindibile funzione di presidio posta a tutela della legalità

economico-finanziaria delle istituzioni e della collettività tutta.

Il Colonnello ha quindi proceduto alla premiazione di un’aliquota di militari

distintisi per capacità professionali, costante impegno ed elevato senso del

dovere messo in luce nell’espletamento di alcune delle numerose e complesse

azioni di servizio portate a compimento nel corso dell’anno.

Trattasi, nel caso di specie, degli encomi semplici conferiti:

1. al Luogotenente Angelo DI FRANCO, al Brigadiere Roberto IUDICONE e

all’Appuntato Scelto Domenico FUSCO, in servizio presso la Compagnia di

Fondi, meritevoli di aver condotto una complessa attività di Polizia

Giudiziaria e Tributaria nei confronti di una società operante nel settore delle

riparazioni meccaniche di autoveicoli nonché aggiudicatrice di numerosi

appalti da parte di enti pubblici che si concludeva con la constatazione di

imposte non versate per € 2.327.849,57 e con il sequestro, su disposizione

dell’A.G., di disponibilità finanziarie per € 1.151.715,74 nei confronti di n. 4

persone indagate per i reati di bancarotta fraudolenta e sottrazione

fraudolenta ai danni dell’Erario;

2. al Luogotenente Marco Sacco, all’Appuntato Scelto Qualifica Speciale Carlo

TULLIO e all’Appuntato Scelto Qualifica Speciale Giovanni De Rosa, in

servizio presso la Compagnia di Terracina, meritevoli di aver condotto

un’articolata operazione di polizia giudiziaria conclusasi con il sequestro di

oltre 8,5 kg. di sostanza stupefacente del tipo Hashish e Marijuana.

Nell’occasione si è voluto, inoltre, dedicare un momento di raccoglimento alla

memoria del Luogotenente Carica Speciale Francesco CUTRI’, già in forza alla

Tenenza di Aprilia e distintosi, oltre che per la Sua brillante carriera, per

l’encomiabile attaccamento all’Istituzione e per la diuturna dedizione al

servizio, attraverso la consegna alla vedova di una pergamena

commemorativa in onore dell’Ispettore.

All’esito dell’odierna ricorrenza sono, infine, pervenuti i graditi attestati di stima

e riconoscenza ad opera del Prefetto di Latina, dott.ssa Maria Rosa Trio, e del

Procuratore della Repubblica, dott. Carlo Lasperanza, i quali hanno voluto

manifestare a tutte le Fiamme Gialle pontine il proprio compiacimento per le

importanti azioni di servizio condotte.