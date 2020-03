2026 positivi in Liguria,162 in più calano contagi

Sono 2026 le persone positive al Covid-19 in Liguria, 162 in più rispetto a ieri. Ma per il secondo giorno consecutivo sono in flessione: ieri erano cresciuti di 171 e lunedì di 215. Secondo i dati relativi ai flussi tra Alisa e il ministero, dei positivi totali 1074 sono gli ospedalizzati, 124 più di ieri, di cui 147 in terapia intensiva (come ieri), sono al domicilio 750 persone (10 più di ieri), clinicamente guariti (ma restano positivi e sono al domicilio) 202. I guariti con 2 test consecutivi negativi sono 23 (4 più di ieri), le persone decedute dall’inizio dell’emergenza sono 254, 23 più di ieri. In sorveglianza attiva ci sono 2156 persone.