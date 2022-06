Milano, 1° giugno 2022 – Di seguito il programma delle celebrazioni previste per domani, giovedì 2 giugno, 76° anniversario della Festa della Repubblica italiana.

In piazza Duomo, alle ore 10, si svolgerà la cerimonia dell’Alzabandiera alla presenza delle autorità civili e militari.

Palazzo Marino sarà aperto al pubblico con visite libere (con possibilità di audioguide disponibili all’ingresso) e guidate.

Alle ore 11, ci sarà la lettura della Costituzione italiana nel Cortile d’onore, a cura delle cittadine e dei cittadini volontari del Patto di Milano per la lettura per ricordare e condividere i principi fondamentali alla base della Repubblica. In collaborazione con il Sistema bibliotecario di Milano.

Due i concerti: