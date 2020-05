2 giugno: centrodestra scende in piazza ad Aosta

In occasione della Festa della Repubblica Forza IOtalia e VFratelli di Italia scenderanno in piazza ad Aosta “per dare voce ai milioni di italiani inascoltati dal Governo Conte e dimenticati dai suoi provvedimenti”. La manifestazione si svolgerà alle 10 in piazza Roncas. “Abbiamo deciso di aderire convintamente all’iniziativa – sottolineano i coordinamenti dei due partiti – perché crediamo che la Festa della Repubblica, mai come quest’anno, debba essere la Festa di tutti gli italiani, che nonostante l’isolamento, lo sconforto, il dolore e i lutti patiti nei mesi scorsi, hanno dimostrato una grande voglia di non arrendersi e di ripartire.

In poche parole, hanno dimostrato una grande voglia di tornare a vivere. La manifestazione sarà una manifestazione simbolica, come è giusto che sia in questo periodo, senza assembramenti, nel pieno rispetto delle misure di distanziamento richieste dalle norme anti-contagio da Covid-19. Anche la scelta della piazza ha un significato fortemente simbolico, perché abbiamo deciso di andare ai margini del centro storico di Aosta, laddove il tessuto economico era in sofferenza già prima dell’arrivo dell’emergenza sanitaria”.

“Se è vero che milioni di italiani sono stati finora dimenticati dai provvedimenti del Governo Conte – concludono – è altrettanto vero che decine di migliaia di valdostani sono stati finora ignorati dalla Giunta Testolin, molto più impegnata a promettere, ad annunciare e ad autocelebrarsi che non ad aiutare concretamente famiglie, imprese e lavoratori con le uniche due cose che a oggi servirebbero: soldi in tasca e investimenti”.

Non ci sarà invece la Lega Vda la cui manifestazione è in programma alle 18 in piazza Chanoux.