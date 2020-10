Sono 196 i nuovi positivi al Covid-19 in Liguria dopo 3.457 tamponi secondo quanto riferisce Regione Liguria. Il maggior numero di contagi sono a Genova e provincia (126) , l’altra provincia più colpita con 36 nuovi casi è La Spezia. Ci sono due persone in più in ospedale, dove risultano 26 ricoveri nelle terapie intensive e 225 nei reparti di medià intensità. I guariti sono 58. Una persona è morta: è un uomo di 80 anni ricoverato in ospedale a Savona.