17 anni in piazza per Greta

Greta Thunberg compie oggi 17 anni e sceglie di festeggiare tornando in piazza, lì dove tutto è iniziato, davanti al Parlamento svedese a Stoccolma.

La giovane studentessa, che sta sensibilizzando una intera generazione, l’ideatrice dei Fridays For Future, l’artefice delle manifestazioni per promuovere politiche e comportamenti sostenibili, colei che ha portato migliaia e migliaia di ragazzi nelle strade di centinaia di città del mondo in occasione degli scioperi internazionali del 15 marzo e del 27 settembre, non spegne candeline ma, ben coperta contro il freddo svedese, torna a protestare per la salvezza del pianeta.