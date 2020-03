1.165 ricoverati, 16 i guariti nelle Marche

Sono 1.165 nelle Marche al momento le persone ricoverate a causa del coronavirus: 167 quelle più gravi, degenti in terapia intensiva, 315 in semi-intensiva, 523 in reparti non intensivi, 160 in area post-critica e 2.086 i positivi in isolamento domiciliare

Lo fa sapere il Gores nel consueto aggiornamento quotidiano. Finora i morti con coronavirus nella regione sono 417 (quattro persone provenienti da fuori regione); sono invece guariti in 16 e 161 dimessi dagli ospedali dopo un ricovero connesso al Covid-19. In totale i positivi al coronavirus nelle Marche sono 3.684 (19.979 tamponi): 1.639 in provincia di Pesaro Urbino (circa 44,4%), 1.060 ad Ancona (circa 27,7%), 477 nel Maceratese, 246 in provincia di Fermo, 197 nel Piceno e 65 provenienti da fuori delle Marche. Tra quelli che hanno avuto contatti con persone positive ma non hanno fatto il tampone sono 6.522 quelli in isolamento in casa (1.677 con sintomi, 4.845 asintomatici), di cui 695 operatori sanitari.

