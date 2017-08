Venezia – Aggredita da ladre minorenni perché disturba i loro colpi

Una donna veneziana che fa parte dei “Cittadini non distratti”, gruppo di persone che si dedica nel tempo libero a dare la caccia alle bande di borseggiatrici che quotidianamente colpiscono a Venezia. E’ stata aggredita da una banda di giovanissime ladre a due passi da piazza San Marco, perché evidentemente disturbava il loro operato. E’ accaduto il pomeriggio di giovedì in Bacino Orseolo poco prima delle 15. «Quando mi hanno vista – racconta la donna – una di loro mi ha aggredito con un’ombrellata e poi, quando ho reagito, sono arrivate le altre tre. Ho graffi e botte dappertutto e mi hanno strappato anche i capelli». Sul posto i carabinieri e i Lagunari che hanno preso in consegna due delle ragazze. Con ogni probabilità, essendo minorenni, non finiranno in carcere.