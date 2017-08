Vaccini, nessuna proroga per la consegna dei certificati a scuola

Così ha dichiarato la ministra dell’Istruzione Valeria Fedeli.

La ministra Fedeli interviene a pochi giorni dall’inizio del nuovo anno scolastico, specificando che nessuna proroga è prevista per la consegna dei certificati a scuola. La scadenza è fissata al 10 settembre, data entro cui i nidi e le scuole d’infanzia devono ricevere documentazione o autocertificazione di avvenuta vaccinazione. Valeria Fedeli ha spiegato che l’acceso dibattito sui vaccini degli ultimi mesi ha creato una maggiore consapevolezza sulla loro importanza. A preoccuparla maggiormante è il carico burocratico sulle scuole e non la possibilità di trovare genitori che rifiutino di vaccinare i propri figli.

Il lavoro del Miur

Il Miur sta mettendo in campo un lavoro sinergico tra uffici scolastici regionali e provinciali, enti locali e servizio sanitario locale proprio per rendere agevole l’acquisizione della documentazione. L’accesso all’istruzione (da 0 a 6 anni) potrà avvenire anche con la sola prenotazione alla vaccinazione, nel caso in cui ci sia stata richiesta e la struttura asl abbia dato un appuntamento oltre tale data. La ministra ha ribadito che, senza vaccini e senza richiesta, non si entra nella scuola da 0 a 6 anni, mentre nella scuola dell’obbligo si può accedere.

L’atteggiamento della ministra verso coloro che sono ostili ai vaccini

L’atteggiamento deve essere finalizzato a mantenere un dialogo che spieghi l’importanza delle vaccinazioni per i loro figli e per il bene comune. Queste le considerazioni della ministra dai microfoni di Radio24.