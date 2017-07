Vacanze al mare, rimedio naturale dal benefico effetto calmante per i bambini

Le vacanze dovrebbero essere sinonimo di relax, pace e tempo per sé, i figli, ma per molti sono fonte di angoscia e stress.

Bisognerebbe vivere le settimane di ferie con leggerezza, accettando anche imprevisti e situazioni dell’ultimo minuto, oppure lo stato di eccitazione che il mare può provocare ai figli a fine giornata.

Sono consigliabili rimedi naturali il cui risultato è sorprendentemente veloce e naturale, un rimedio di emergenza con al miscela di cinque fiori (Clematis, Impatiens, Rock Rose, Cherry Plum e Star of bethelhem) chiamato Rescue Remedy .

Questa miscela floriterapia, ha un effetto calmante in ogni situazione di stress favorendo una ripresa veloce del proprio equilibrio emozionale in particolare per i bambini,