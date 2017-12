Un morto sulla Liberty Avenue

Dopo una rissa un folle si lancia sui passanti

New York – Un’autista avrebbe avuto una discussione in un locale, nel quale si sarebbe consumata una rissa con accoltellamento, e alla sua uscita dal locale si è deliberatamente scagliato con la sua auto sui passanti. I fatti sarebbero avvenuti alle ore 4,30, ore loc ali, ad essere state travolte sarebbero 6 persone, una è stata uccisa e 2 sarebbero state accoltellate nella precedente lite. Attualmente, il sospettato è stato fermato e sarebbe in custodia, ma sono ancora aperte le ricerche di un auto bianca e del suo conducente. Le forze dell’ordine hanno precisato che i fatti non sono collegati a un movente terroristico. I feriti sono stati trasportati in ospedale e verserebbero in condizioni critiche.