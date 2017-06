Un Asta su EBAY per promuovere la beneficienza

Milano – I personaggi nazionali e internazionali più importanti del momento si mettono in gioco per “fare la differenza senza differenze”: a partire dal 7 giugno per quattro settimane saranno online su eBay.it le aste di beneficenza promosse dall’Associazione Diversity, presieduta da Francesca Vecchioni, impegnata a sostenere la comunità LGBTI tramite diverse iniziative e progetti.

Quest’anno l’Associazione ha deciso di collaborare con eBay per dare vita a 12 aste esclusive, da aggiudicarsi a colpi di click: dall’aperitivo con Malika Ayane ai biglietti per il concerto di Justin Bieber, passando per una lezione privata con Roberto Vecchioni, questo è solo il primo dei quattro lotti che questo mese saranno pubblicati all’interno della pagina ebay.

Il prezzo base delle aste di beneficenza è di 10 euro e ogni inserzione avrà la durata di una settimana.

In particolare, il ricavato delle aste di beneficenza sarà devoluto al progetto Media Young e ai lavori di ricerca per l’anno 2017 che nascono dal bisogno di informare e sensibilizzare le ragazze e i ragazzi sulle discriminazioni in base all’orientamento sessuale e all’identità di genere.

A coronare il progetto l’evento Diversity Media Awards – il riconoscimento ideato dalla no-profit che premia i personaggi e i migliori contenuti media quali cinema, tv, radio, web, pubblicità, stampa e tg che nel corso dell’anno hanno contribuito ad una rappresentazione dei valori e delle tematiche LGBTI.

Nel giro di pochi anni, Diversity ha ottenuto il sostegno di un gran numero di istituzioni, aziende e partner: allo stesso tempo lo shopping online sta davvero cambiando il modo di vivere di molte persone e sta riducendo le distanze legate alla cultura, orientamenti, età, a condizioni diverse o alle proprie esigenze.