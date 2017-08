UEFA: premiati Totti e Buffon

Prima dei sorteggi per le sfide della Champions League 2017/2018, due grandi calciatori italiani sono stati premiati dalla UEFA.

A Francesco Totti è andato il premio speciale alla carriera. L’ex capitano giallorosso, presente al sorteggio, ha dichiarato: “Sono qui con un’altra veste importante, calciatore e dirigente sono due lavori diversi ma voglio far crescere questa società”. Il Pupone non ha dimenticato le lacrime dell’addio al calcio: “Le emozioni dell’addio difficilmente le dimenticherò. Ho abbastanza metabolizzato il percorso da calciatore, e ora mi metterò a disposizione come dirigente. Sono due cose importanti”

A consolarlo arriva l’importante premio alla carriera: “Il premio che riceverò è uno dei più importanti che abbia mai ricevuto. Se mi gratifica per la mia esperienza a Roma? Esatto. Io ho sempre sognato di giocare con un unica maglia. Questo è un trofeo importante come quelli vinti con la Roma. Lo riceverò dal presidente della Uefa e lo conserverò a Trigoria”.

A chi gli ha chiesto se avesse preferenze per le squadre contro cui dovrà battersi la Roma, Totti risponde: “Speriamo in un girone abbordabile anche se non è semplice. Squadre da non incontrare? Non ce ne sono. Certo non vorrei incontrare il Barcellona ma se vuoi vincere le devi incontrare tutte e vincere”.

Buffon: miglior portiere 2016/2017

Francesco Totti non è stato l’unico calciatore italiano ad essere premiato dalla UEFA. Insieme a lui è stato premiato Gianluigi Buffon, a cui è stato riconosciuto il merito di essere stato il miglior portiere della Champions League 2016/17. “Sono molto orgoglioso, voglio continuare ancora”, ha dichiarato Buffon.

Gli altri premi: miglior giocatore 2016/2017 a Cristiano Ronaldo, che ha battuto gli altri due candidati, ovvero lo stesso Buffon e Lionel Messi. Buffon e Messi hanno applaudito sportivamente la premiazione di Cristiano Ronaldo, che ha dichiarato di aver segnato il gol più bello proprio al portiere bianconero: “Il mio più bel gol della scorsa stagione? quello che ho segnato a questo signore”, riferendosi alla finale di Champions a Cardiff.