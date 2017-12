Melanoma oculare e retinoblastoma sono le neoplasie intraoculari più comuni negli adulti e nei bambini: servono strutture dedicate dove medici esperti prescrivano la terapia migliore per trattare la malattia e conservare il più possibile la vista

L’Istituto dei Tumori di Milano (INT) ha inaugurato il polo per la diagnosi e cura delle tumori dell’occhio. Melanoma oculare e retinoblastoma sono le neoplasie intraoculari più comuni negli adulti e nei bambini, e ora è possibile rivolgersi all’INT per la diagnosi e la cura di questi tumori. Si tratta di neoplasie molto rare ed è fondamentale avere strutture dedicate dove medici esperti, oltre alla diagnosi corretta, prescrivano la terapia migliore per trattare la malattia e conservare il più possibile la vista. «Il nuovo polo, altamente specialistico e frutto della collaborazione fra pubblico e privato sociale, completa l’offerta di ricerca e cura oncologica dell’INT. E risponde all’esigenza di prendere in carico il bambino e l’adulto con un tumore oculare per garantire una diagnosi tempestiva e la terapia più efficace abolendo, nel contempo, i dispendiosi viaggi all’estero alla ricerca di risposte» afferma Enzo Lucchini, presidente INT.

Fare rete

“Fino ad oggi – ha spiegato Gallera – per la cura del melanoma oculare i pazienti venivano indirizzati in Svizzera o in Francia. L’Assessorato al Welfare si è attivato per iniziare un percorso sperimentale che permettesse di effettuare queste cure in Lombardia. Con tale obiettivo abbiamo dato mandato alla Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori, di creare una rete insieme all’ASST Fatebenefratelli Sacco, in collaborazione con la Fondazione CNAO di Pavia, al fine di predisporre un progetto che definisse gli aspetti organizzativi dei soggetti erogatori della rete e il percorso diagnostico terapeutico di riferimento per tali patologie al fine di attivare un’offerta qualificata per i pazienti con patologia oncologica oculare”.

Presa in carico

“Si tratta – ha sottolineato Gallera – di una sperimentazione molto importante perché permetterà al malato di essere preso in carico non solo come un paziente con una patologia oculare, come avviene all’estero, ma anche come un paziente oncologico la cui malattia e le conseguenze da questa derivanti rientrerà all’interno di un protocollo clinico con un adeguato percorso diagnostico terapeutico”.

Rientro dei cervelli

“La Sanità lombarda – ha aggiunto Gallera – è una grande eccellenza riconosciuta a livello internazionale. Non vogliamo sederci sugli obiettivi raggiunti ma vogliamo andare oltre e generare le condizioni perché i professionisti scelgano di mettere la loro professionalità al servizio dei pazienti nelle nostre strutture. Da queste premesse la collaborazione virtuosa di tre grandi strutture lombarde che è riuscita a riportare nel nostro paese anche dei professionisti che avevano scelto di andare all’estero”.

Associazione pazienti

“Ringrazio – ha concluso l’assessore – tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione di questo grande progetto e tutte le associazioni che ci hanno aiutato a raggiungere questo importante obiettivo”.