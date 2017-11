IL TEOLOGO FERRARIO DICHIARA: BERGOGLIO STA CAMBIANDO LA STORIA

Nuovo libro di Mimmo Muolo: “l’enciclica dei gesti di Papa Francesco”

Mimmo Muolo ha presentato il suo nuovo libro “L’enciclica dei gesti di Papa Francesco” (edito dalle Paoline). Muolo nel testo parla in modo approfondito della gestualità del Papa. “Essa trasmette un messaggio, parte integrante e decisiva del Ministero di Bergoglio”. L’autore fa anche rifeimento all’insegnamento di Gesù che si compone sia delle parabole, sia dei gesti da lui compiuti. Non solamente i miracoli, ma anche azioni quali, ad esempio, la cacciata dei mercanti dal tempio. Secondo l’autore il gesto che fece Gesù, ovvero quello di sottomettersi per amor nostro e morire per ognuno di noi per salvarci, racchiude il messaggio che Gesù stesso vuole darci. Fulvio Ferrario, teologo evangelico e docente della facoltà valdese di Teologia di Roma, ha commentato il libro di Muolo. Esso ritiene che sia giusto che il Papa si esprima attraverso i gesti l’amore e la fraternità verso gli altri credenti, ma spiega che il Pontefice dovrebbe dimostrare un cambiamento di orientamento. Vorrebbe vedere una evoluzione nella dottrina cattolica. Muolo ha poi commentato che i gesti del Papa sono importanti perché vanno emulati poiché danno un esempio. Il commento di Fulvio Ferrario, infine, sottolinea il fatto che tutti i cristiani dovrebbero essere riuniti e che il Papa dovrebbe partecipare a queste riunioni. Questo segnerebbe la ritrovata comunione tra le varie denominazioni religiose.