Tasse e servizi, nobile dovere sociale, ma se pago e per il fisco rimango un perseguitato a vita?

Pagare le tasse è un dovere nobile e civile per tutti i cittadini

Servizi e benefici a livello locale quali scuole, asili nido, manutenzione delle strade, acquedotti, fognature, centri sociali per anziani, case di riposo e molti altri servizi.

Servizi e benefici a livello nazionale quali esercito militare, forze per la pubblica sicurezza, servizio sanitario nazionale, istruzione e formazione, università, trasporti, infrastrutture sul territorio nazionale, protezione civile, ambiente, salute e tantissimi altri servizi.

Se tutti pagassero il dovuto, si avrebbero più risorse per ottenere migliori benefici e servizi per la collettività.

E’ corretto condannare chi evade il fisco, chi porta i soldi all’estero, i corrotti, il mal affare, i mafiosi, che godono dei servizi, pagati con le tasse di tanti cittadini onesti.

Contribuente onesto paga, ma per l’Agenzia delle Entrate rimane un accanimento fiscale?

Ma quanto l’Agenzia delle Entrate, rappresentato dal funzionario in carriera, punto il dito su un piccolo professionista di provincia, per distruggerlo nella carriera e nella dignità, questa non è democrazia.

Questo è un reato ben peggiore, talvolta non perseguibile penalmente, come è accaduto in molti casi, ed in particolare ai danni di un 40 enne che si è trovato professionalmente distrutto da un mobbing, un vero e proprio sistema persecutorio che un funzionario genovese dell’Agenzia delle Entrate, R.K. giovane ambiziosa di carriera, ha infierito per anni causando gravi ed irreversibili danni.

Una denuncia in Procura che è valsa a poco, nessuno ha indagato sull’effettiva dinamica dei fatti.

Cinque funzionari, accerchiarono il professionista in una camera a porte chiuse negli uffici di Via Fiume a Genova, invitando a firmare un accertamento milionario costruito a tavolino dalla funzionaria che con tono inquisitorio poneva domande sibilline al contribuente che rimase in contatto telefonico a viva voce con il coniuge.

Alle tante “attenzioni” subì un attacco di panico, e scappando subì un malore che le provocò danni psicologici e fisici permanenti.

Questa rimane una delle tante piaghe di chi controlla, di chi vigila seriamente o dissennatamente nei confronti di cittadini onesti.

Perdere la dignità, per un’ingiustizia, un accanimento fiscale ai danni di un onesto contribuente, per una promozione ad ottenimento dell’obbiettivo, è al quanto squallido, sopratutto se le persone sono funzionari statali.

Evasioni ed elusioni fiscali palesi, che l’Agenzia delle Entrate parrebbe non vedere?

Le ciclopiche evasioni o elusioni fiscali, che i funzionari statali parrebbero non vedere, sono il peggiore dei mali della nostra amministrazione.

C’è chi paga ed onestamente crede nella giustizia, ma purtroppo i disonesti possono trovarsi anche oltre la barricata e prima di infierire, di distruggendo la vita di un cittadino, dovrebbero far crescere la propria coscienza e consapevolezza dei gravissimi errori irrimediabili che possono commettere, producendo talvolta suicidi di disperati contribuenti, uccisi prima nella dignità e poi dalle conseguenze.