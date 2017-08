Stupri Rimini, dichiarazioni shock di Siorini (NcS): “Quando a Boldrini?”

San Giovanni Rotondo (Foggia) – Il segretario cittadino di San Giovanni Rotondo (Foggia) di Noi con Salvini, Saverio Siorini ha scritto su Facebook delle dichiarazioni shock.

Dopo aver condiviso la notizia dello stupro di gruppo di Rimini, Siorini ha scritto “Ma alla Boldrini e alle donne del PD, quando dovrà succedere?”.

Le reazioni di sconcerto e d’ammonimento non si sono fatte attendere. Dopo alcune ore e pesanti insulti ricevuti su Fb, Siorini è tornato sull’argomento dicendo di essere stato frainteso: “Capisco che il mio post è stato frainteso e anche strumentalizzato a favore di qualcuno, ma è tanta la rabbia per questa giovane donna stuprata, e il silenzio della Boldrini e di tutte le femministe (che hanno preferito accanirsi su di me), che non ci ho visto più. Ovvio che non era mia intenzione augurare il male a nessuno, con questo non cambio idea: auguro una castrazione chimica a tutti gli stupratori e la rabbia del popolo a tutti i complici del PD”.

Non è bastato fare un passo indietro per poter recuperare lo squallore delle parole usate, infatti Saverio Siorini è stato espulso da Noi con Salvini (NcS).

Ad affermarlo è il coordinatore pugliese Rossano Sasso, “il movimento politico Noi con Salvini si dissocia da quanto dichiarato da Siorini, non condividendone nella maniera più assoluta termini e contenuti”.