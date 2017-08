Strage di Barcellona: la triste storia del piccolo Julian Cadman

Tragico destino per il piccolo Julian. Il bambino, inizialmente dato per disperso, in realtà è stato ucciso nell’attentato terroristico.

Barcellona – Sono trascorsi cinque giorni dalla strage terroristica in Catalogna che ha duramente colpito l’Europa e causato la morte di 14 persone e il ferimento di circa 120 di oltre trentacinque nazionalità. Tra le vittime, Julian Cadman, 7 anni, australiano, nato nel Regno Unito, che in un primo momento era stato dato per disperso e, due giorni fa, per vivo e degente presso un ospedale catalano.

La mamma del piccolo si è salvata ed è tuttora ricoverata.

La mamma di Julian, una donna filippina residente in Australia, è ricoverata presso la capitale catalana dove il marito Andrew è giunto ieri per ricongiungersi alla moglie.

La Rambla, simbolo per eccellenza di cosmopolitismo, luogo della strage.

Mamma e figlio erano nella capitale catalana per prendere parte a un matrimonio di parenti e proprio nel momento dell’attentato si trovavano a passeggio sulla Rambla. All’inizio delle ricerche, quando il bambino era stato dato per disperso, lo stesso premier australiano, Malcolm Turnbull, aveva fatto un appello affinchè fosse al più presto ritrovato.

Le notizie contraddittorie circolate subito dopo l’attacco.

La notizia che il bambino fosse tra i feriti ricoverati in ospedale è stata diffusa dai media spagnoli. Non è ancora chiaro se il bambino sia morto in seguito alle gravi ferite riportate o se la notizia fosse già in partenza priva di ogni fondamento. Purtroppo la smentita è arrivata dalla famiglia stessa di Julian, tramite una nota diffusa dai media britannici e confermata anche dalle autorità catalane.