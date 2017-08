I social network ti rubano l’identità: anche se non li usi

Secondo un ricercatore di Zurigo sfruttano i dati anche di chi non è membro

Nell’era dei social network e dell’informazione liquida, frammentata e velocissima, abbiamo imparato a comunicare attraverso molteplici canali. Lo studio dei nuovi mezzi di comunicazione porta spesso a conoscenza delle conseguenze inquietanti per la possibilità di accedere a dati personali.

Secondo degli studi effettuati da David Garcia, ricercatore del Politecnico federale di Zurigo, i social network sfruttano non soltanto i dati dei loro utenti, ma anche quelli di coloro che non ne sono membri. Essi creerebbero profili “fantasma” di persone che non possiedono un account grazie ai contatti privati degli iscritti. È noto, infatti, che i social propongano ad un utente di importare la propria lista di contatti affinché egli possa facilmente ritrovare un amico. Il problema è che in questo modo vengono raccolti tutti i dati registrati nelle agende (indirizzi e-mail e postali, numeri telefonici, ecc.) dunque anche quelli dei non affiliati. In seguito, creano un profilo, che include talvolta anche informazioni private.

Il ricercatore è giunto a tali conclusioni dopo aver studiato gli archivi della piattaforma “Friendster”, che nel frattempo è scomparsa. Ha in particolare osservato se fosse possibile ottenere informazioni sull’orientamento sessuale di un non membro o sulla sua situazione sentimentale. Il risultato pubblicato dalla rivista “Science Advances”, dimostra che la probabilità che le informazioni ottenute siano esatte è molto elevata. Questa probabilità aumenta con il passare del tempo, visto che più il numero di utenti della rete sociale è grande più l’accesso alla lista di amici è facilitato. Da notare che Facebook contava in giugno 1,32 miliardi di utenti attivi quotidianamente. Friendster ne contabilizzava 115 milioni prima di essere stata chiusa. L’invito, è quello di usare con prudenza le proprie informazioni private e rafforzare le disposizioni sulla protezione dei dati.