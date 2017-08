Sex toys, per la prima volta arriva la pubblicità nella tv italiana

Da alcuni giorni sulle reti italiane va in onda la pubblicità dei sex toys.

Un fatto che già ha smosso qualche polemica e creato qualche imbarazzo. Da alcuni giorni infatti sarà sicuramente capitato a molti italiani di vedere in tv, su Mediaset e La7, lo spot di giocattoli erotici, prodotti da un’azienda nazionale che ha un mercato fiorente su internet. È la prima volta in assoluto che la tv italiana rompe un tabù e sdogana la pubblicità per oggetti che di solito sono riservati a canali di vendita specializzati.

Lo spot

Lo spot, che già circolava a luglio su Cielo, DMax, Nove e Real Time, mostra immagini che lasciano spazio a fantasie hot con protagoniste donne che cercano e poi trovano i loro giocattoli sexy; tutto ciò mentre in sottofondo una voce sussurra la frase “Vogliamo un mondo in cui le donne non sono oggetti sessuali, ma possono averli tutti”.

Un settore in crescita

Un volume di affari in aumento quello che proviene dalla vendita di oggetti per adulti. Le principali città con un mercato fiorente sono Milano, a cui segue Roma e Torino. Ad acquistare di più sono le donne comprese nella fascia d’età che va dai 20 ai 30 anni.

I dubbi inerenti alla messa in onda

Non mancheranno al riguardo certamente le polemiche, soprattutto per quanto riguarda la trasmissioni dello spot in fascia protetta (dalle 7.30 alle 22.30) che dovrebbe tutelare gli spettatori minorenni. Il Moige (Movimento Italiano Genitori Onlus) ha già ricevuto diverse segnalazioni al riguardo e sta valutando la situazione e come intervenire.