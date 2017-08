Serie A, prima sconfitta per la Roma all’Olimpico

La Roma battuta 3 a 1 dall’Inter di Mauro Icardi

Mauro Icardi è il protagonista di ieri sera all’olimpico nell’anticipo della serie A tra Roma e Inter. La squadra di Di Francesco parte scoppiettante, domina per tutto il primo tempo, prende tre legni e poi va in vantaggio grazie a un gol di Dzeko. Nel secondo tempo le energie della squadra capitolina si affievoliscono e un solo gol di vantaggio non basta a difendere il risultato.

La determinazione dell’Inter

Emergono dalla metà del secondo tempo le lacune difensive romaniste e arriva prima la doppietta di Mauro Icardi, servito prima da Candreva e poi da Perisic al 23′ e al 32′, poi il gol di Vecino al 42′ sui quali Fazio, Juan Jesùs e Manolas nulla possono. L’Inter gongola, molte recriminazioni per la Roma che è stata anche sfortunata: quale sarebbe stato il risultato senza i pali di Kolarov e Nainggolan nel primo tempo e di Perotti nel secondo? Spetta ad Eusebio Di Francesco saper gestire questa sconfitta ed evitare che l’ambiente si destabilizzi.

Le parole di Icardi a fine gara

“Non sono un eroe, abbiamo fatto tutti assieme un grande secondo tempo. Ci sono cose che facciamo bene, altre meno bene: ci stiamo abituando ai nuovi meccanismi che ci chiede Spalletti”. Sono state queste le parole del campione interista alla fine di Roma – Inter a Premium Sport. “. L’inter, a quota sei, è a punteggio pieno e si candida ad essere una delle protagonista di questa nuova stagione calcistica.