SEQUESTRO DI CUCCIOLI A REGGIO EMILIA

Gli animali scoperti in una vettura dal Nucleo Radiomobile della Compagnia dei Carabinieri di Reggio Emilia

REGGIO EMILIA – Ventiquattro cuccioli di cane trasportati in Italia senza documentazione e sprovvisti del necessario microchip sono stati recuperati dai carabinieri nella serata di martedì a Reggio Emilia. Gli animali erano costretti a viaggiare all’interno di cartoni, senza acqua né cibo, sistemati nell’abitacolo e nel bagagliaio di una automobile con targa della Repubblica Ceca, fermata per un normale controllo stradale dai militari dell’Arma. Si tratta di esemplari di razze diverse. Volpini di Pomerania, maltesi, carlini e bulldog francesi di età compresa tra le dieci e le quattordici settimane. Inferiore in molti casi a quella minima consentita di dodici settimane per la vendita. I cuccioli, dopo le cure veterinarie, sono stati trasferiti in una struttura idonea. Per gli inquirenti, gli animali erano in viaggio da una decina di ore ed erano destinati ad alimentare il sempre più fiorente mercato clandestino.

I due slovacchi, sono stati denunciati per maltrattamento di animali. Il conducente è stato anche sanzionato per non aver rispettato la normativa relativa al trasporto internazionale di animali.