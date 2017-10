Sen. Albano annuncia 2000 assunzioni in Polizia Penitenziaria

“Con il decreto legge con le “Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili”, approvato venerdì scorso dal Consiglio dei Ministri, si procederà all’assunzione di 105 nuove unità in Polizia Penitenziaria. Dal 1 dicembre di procederà ad assumere 48 unità in più rispetto al contingente previsto per il 2017. Per il 2018 si inizierà con una prima quota di 57 nuovi agenti. Ma non finisce qui. Sono state autorizzate ulteriori 887 assunzioni la cui immissione in servizio avverrà a novembre e dicembre, appena concluso il percorso formativo. Al termine delle procedure concorsuali in atto si procederà ad assumere altre 1177 unità di allievi agenti di polizia penitenziaria. E’stato, inoltre, bandito un nuovo concorso per 197 unità”. Ad annunciare la buona notizia è stata la Senatrice Donatella Albano, del Partito Democratico.

Orlando vicino al Corpo