Scoperta cellula Isis a Torino

I sospettati non possono essere arrestati

La Procura di Torino aveva già chiesto gli arresti il 17 maggio, ma il gip, aveva respinto l’istanza. Il pm Andrea Padalino ha fatto ricorso al tribunale del riesame del Piemonte, che nei giorni scorsi gli ha dato ragione. L’ordinanza dei giudici, però, non è esecutiva perché gli indagati possono ancora ricorrere in Cassazione. L’ar resto, quindi, non può scattare. La Procura però ha ottenuto cinque ordinanze di custodia cautelare in carcere per altrettanti tunisini indagati per terrorismo internazionale. Gli accertamenti sono nati da controlli su false dichiarazioni di studio all’Università di Torino presentate da stranieri per ottenere permessi di soggiorno. I militari hanno individuato i sospettati e hanno scoperto che nel frattempo si erano stabiliti a Pisa per dedicarsi allo spaccio di stupefacenti. Tre di loro sono agli arresti domiciliari, altri due sono liberi di cui uno è già stato espulso nel 2016.