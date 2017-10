Scontro tra due stelle di neutroni crea polvere d’oro nello spazio

Roma – A 130 milioni anni luce dalla Terra è avvenuto un violento scontro tra due stelle di neutroni. Onda gravitazionale, raggi gamma, radiazioni e infine l’esplosione di una nube di polvere d’oro. Tutto questo è stato generato dall’impatto fra le due stelle ed è stato osservato da 70 telescopi terrestri. Oltre ai ricercatori gravitazionali della combinazione Ligo-Virgo.

A pochi giorni dal Premio Nobel per la fisica alle onde gravitazionali, la collaborazione fra i due interferometri Ligo e Virgo ha colpito nel segno. Infatti, il lavoro combinato delle due antenne ha permesso ai team di scienziati americani e italiani di osservare il fenomeno.

Una scoperta sensazionale

Lo scontro tra due stelle di neutroni finora era stato osservato solamente attraverso i buchi neri, non era mai stata spiegata la creazione di metalli pesanti in orbita. In sostanza, dall’impatto nasce una nuova stella e l’immensa quantità di energia generata produce parti consistenti di materia. Data la violenza del fenomeno, vengono creati elementi pesanti impossibili da formare in altri modi.

La nube contiene una quantità di oro pari a dieci volte la massa della Terra, oltre a platino e uranio. Ma è decisamente troppo lontana per essere raggiunta.

L’esplosione cosmica ha generato un’onda gravitazionale che ha investito la Terra il 17 agosto.

Onde previste da Albert Einstein un secolo fa

Le onde erano state già previste da Einstein un secolo fa nella sua teoria della relatività, nella quale aveva parlato di onde gravitazionali in grado di viaggiare alla velocità della luce. Sono state osservate per la prima volta nel settembre del 2015 ed erano state premiate con il Nobel lo scorso 3 ottobre.

Per la prima volta il segnale è stato individuato da parte di tutti gli strumenti in grado di svolgere tale compito sulla Terra, nonostante la sua notevole lontananza (in una zona periferica della galassia).

Il processo di avvicinamento delle due stelle di neutroni ha generato onde gravitazionali osservabili per circa 100 secondi. Ciò ha provocato, al momento dell’impatto, un lampo di luce osservabile in forma di raggi gamma, una radiazione ad altissima energia considerata fino e ieri uno dei principali misteri dell’astrofisica.