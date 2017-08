Scattare selfie perfetti? Da oggi è possibile

Il selfie, lo conosciamo tutti, e inquadrarsi per un autoritratto da pubblicare sui social è ormai un’attività quasi quotidiana. Pose solitarie che ci immortalano in locali, bagni e camere da letto. Espressioni accattivanti, ammalianti, spiritose. Più spesso l’effetto rasenta il ridicolo ma quanto è difficile resistere alla tentazione di cimentarsi nell’edonistico autocompiacimento?

All’Università di Waterloo hanno sviluppato un’app che guida l’utente nella realizzazione di un selfie

Le app di fotografia, sono sempre più utilizzate e i contenuti, prima di essere caricati sui social, vengono modificati attraverso l’utilizzo di filtri ed altre funzionalità in grado di migliorare le foto. Non sempre però è semplice trovare la posizione adatta per avere la giusta luce ed espressione del volto. I ricercatori dell’università di Waterloo, in Canada, hanno messo a punto un’applicazione per smartphone in grado di guidare l’utente verso il selfie perfetto.

L’app lavora grazie ad un algoritmo che indica a chi scatta la foto quali siano la posizione e l’inquadratura migliori per scattare. L’angolatura perfetta per scattare un selfie altrettanto perfetto. Non si tratta quindi di un filtro per migliorare la foto dopo averla scattata, ma di un sistema in grado di dare consigli all’utente prima dello scatto.

Il giudizio della platea

Gli studiosi, hanno scattato una serie di selfie programmando poi l’app in base ad una serie di parametri come la direzione della luce, la posizione e la dimensione del volto. Gli scatti sono stati sottoposti ad una platea di migliaia di persone che hanno giudicato quello che secondo loro poteva considerarsi lo scatto migliore. In base a questi risultati, è stato ricavato l’algoritmo che riesca a condurre l’utente ad ottenere proprio quel genere di effetti, il selfie “perfetto”.

Se siete dei selfie addicted e vi scattate delle foto in continuazione o se impiegate molto tempo per aggiungere filtri ai vostri scatti, questa può essere la svolta per voi.