Salvini: “Chi ha più voti indica il premier”

Matteo Salvini ha commentato questa mattina le parole di Silvio Berlusconi. “Chi ha più voti indica il premier, in democrazia funziona così. Scelgano gli italiani. Il nostro obiettivo è parlare cona comment gli italiani e di raggiungere la maggioranza come coalizione di centrodestra. Poi, visto che altri non vogliono le primarie, cosa che io non avrei avuto problemi a fare, le primarie le facciamo direttamente la domenica del voto. Così chi prende un voto in più all’interno del centrodestra avrà l’onore e l’onere di indicare il proprio Presidente del Consiglio”, ha dichiarato Salvini.

Il leader della Lega Nord si è espresso anche sul rapporto con Giorgia Meloni, di Fratelli d’Italia: “Io sono in Sicilia. Abbiamo la lista insieme. Secondo me hanno sbagliato la lettura e l’analisi dei quesiti dei referendum di Lombardia e Veneto. E’ stata male informata evidentemente”.

Più polemici i toni in merito a Grillo. “Ha detto che sono un traditore politico peggio di Renzi e Berlusconi? Non gli rispondo, gli risponderanno i romani quando voteranno e bocceranno le tante chiacchiere dei Cinque Stelle. Grillo è nervoso perché se passa questa legge elettorale è lui che getta la maschera, non vuole governare, voleva una legge elettorale totalmente proporzionale che garantisse il caos. Questa legge elettorale invece dà la possibilità a una squadra con un programma coerente di vincere e di governare. Con una legge elettorale interamente proporzionale Grillo avrebbe avuto la possibilità di venire a Roma a fare i suoi show. Con questa legge elettorale invece c’è la possibilità che chi vince possa governare”, ha accusato Salvini.

Salvini a disposizione dell’avvocato che ha ucciso il ladro

Salvini ha commentato, inoltre, la notizia dell’avvocato di Latina che ha ucciso un ladro in casa dei propri genitori: “Sono a sua totale disposizione. Come uomo, come papà e come segretario di un movimento politico. Se avesse bisogno non solo di vicinanza, ma di sostegno, siamo assolutamente a sua disposizione e spero che l’indagine che lo riguarda venga chiusa il prima possibile. Il principio è che se mi entri in casa, in negozio, sul taxi o in farmacia sei tu che sei un delinquente e il mestiere del delinquente prevede dei rischi. Massima solidarietà all’avvocato”.

Il leader della Lega si è lasciato andare anche ad una battuta sulla dieta: “Sono novanta chili ed essendo alto un metro e ottanta se perdo quattro o cinque chili non è un problema. Non sono a dieta, non sono mai andato in palestra, non ho mai fatto una lampada. Devo solo curare un po’ l’alimentazione”.