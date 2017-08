Salerno, muore dopo essere stato dimesso dall’ospedale

Il 69enne è deceduto al Ruggi d’Aragona di Salerno. Sette persone iscritte nel registro degli indagati

La Procura di Torre Annunziata che indaga sulla morte di un uomo di 69 anni di Piano di Sorrento deceduto al Ruggi d’Aragona di Salerno. L’uomo era giunto in ospedale con forti dolori all’addome ed era stato dimesso da qualche giorno dall’ospedale Santa Maria della Misericordia di Sorrento.

Gli iscritti nel registro degli indagati sono il medico che per primo aveva visitato l’uomo e i medici e il personale del reparto di Medicina che avrebbero dimesso il sessantanovenne, tornato poi in ospedale in condizioni gravi. All’uomo in questo caso era stata diagnosticata una sindrome infettiva.

Trasferito nell’ospedale salernitano, dove è stato sottoposto a un delicato intervento risultato inutile, l’anziano è morto il 13 agosto. L’autopsia sarà effettuata nei prossimi giorni.