Roger Waters, vietata la vendita in Italia di Is This The Life We Really Want?

Milano -Stop alla vendita in Italia del nuovo disco di Roger Waters, a deciderlo è stato il Tribunale di Milano. La copertina del nuovo album ‘Is this the life we really want?‘ dell’ex leader dei Pink Floyd è stata ritenuta un plagio delle opere dell’artista italiano Emilio Isgrò.

Il 27 giugno scorso un’ordinanza simile ha sospeso la vendita per permettere alle parti di trovare un accordo, ma la polemica tra i due artisti è continuata per giorni. Fino alla definitiva decisione del Tribunale di Milano di vietare la vendita dell’album. L’unico modo per poter avere una copia fisica di Is This The Life We Really Want? è attraverso gli store online.