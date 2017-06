Ritrovato a Savona Matteo Scaglione, scomparso da Savigliano da alcuni giorni

Nella giornata di lunedì si sono concluse le ricerche di Matteo Scaglione. Il giovane, 34 anni, si era allontanato da Savigliano lasciando un biglietto in cui diceva soltanto che si sarebbe recato a Bergeggi, destando la preoccupazione dei suoi familiari. Immediate le ricerche sul territorio in seguito al ritrovamento della sua automobile proprio a Bergeggi. I Vigili del Fuoco hanno lavorato instancabilmente giorno e notte, battendo anche le scogliere dove la border collie Camilla ha perso la vita collaborando alle ricerche. Con loro unità cinofile, sommozzatori, soccorritori e volontari oltre naturalmente alle Forze dell’Ordine.

Durante un normale controllo, gli agenti della Polfer hanno ritrovato l’uomo nella stazione di Savona. Non sono ancora chiare le motivazioni del suo allontanamento.