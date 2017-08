Rimini, turista polacca stuprata in spiaggia davanti al marito

Aggressione choc a Rimini su cui la polizia lavora per individuare i responsabili.

Rimini – Si sono trasformate in tragedia le vacanze romagnole di una coppia di turisti polacchi. Due giorni fa, una giovane coppia di sposi è stata brutalmente aggredita in spiaggia ed ora è ricoverata in ospedale. La donna è stata stuprata più volte davanti agli occhi del marito da quattro uomini; l’uomo è stato selvaggiamente picchiato, rapinato e lasciato a terra privo di sensi. Il fatto è avvenuto sulla spiaggia di Miramare, in corrispondenza del bagno 130 “Chiara”. Le forze dell’ordine, in questi giorni, stanno interrogando l’uomo per ricavare i dettagli necessari a identificare i quattro e a porli in arresto. Si tratterebbe di quattro stranieri, tra i quali ci sarebbe anche un uomo di colore. Al vaglio degli inquirenti i filmati delle telecamere di videosorveglianza pubblica e quelli dello stabilimento balneare. Inoltre sono stati raccolti diversi reperti sul luogo della violenza.

La coppia polacca

I due giovani erano in vacanza in Italia con una comitiva di connazionali, ripartiti sabato. Alloggiavano in un albergo non molto lontano dal luogo dell’aggressione.

La ricostruzione dei fatti

La giovane coppia, la sera in cui è avvenuta la violenza, si era appartata in intimità presso la spiaggia in un luogo poco illuminato. Dal nulla sono comparsi i quattro uomini. Intorno alle quattro di mattina la violenza. Sono stati alcuni passanti a dare l’allarme, dopo aver visto i due giovani camminare sul lungomare insanguinati e sotto choc.

Il quadro clinico

Il giovane probabilmente sarà il primo ad essere dimesso e sarà nuovamente sentito dalla Questura. Per la giovane donna la situazione è molto più delicata: per lei è stato attivato immediatamente il protocollo sanitario previsto in caso di violenza sessuale e soprattutto l’assistenza psicologica.

Le dichiarazioni del questore

Il punto è stato fatto dal questore Maurizio Improta che all’Ansa ha dichiarato che si tratterebbe, salvo smentite provenienti dalle indagini, di quattro uomini reduci da una notte di eccessi di sostanze alcoliche e stupefacenti.

Il dispiacere della città di Rimini

L’amministrazione comunale di Rimini si è detta sconvolta e dispiaciuta per il terribile episodio accaduto. Ha espresso la massima solidarietà ai due giovani e si è messa a totale disposizione per qualunque forma di sostegno e aiuto. Inoltre è in costante contatto con il dott. Maurizio Improta per restare aggiornata continuamente sugli sviluppi giudiziari della vicenda. Un appello caloroso è stato rivolto a tutta la cittadinanza affinché collabori con le forze dell’ordine, segnalando dettagli e particolari che possano tornare utili alle indagini.